Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, чья жизнь круто изменится в начале 2020 года

Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, вектор жизни которых изменится в январе 2020 года.
По словам специалиста, у Тельцов ожидается энергетический подъем, благодаря чему представители этого знака Зодиака будут преуспевать без преувеличения во всех жизненных сферах. Ваша активность поможет вам решить все задачи, начать свое дело или совершить настоящий рывок в личном развитии. Время подходит для серьезного разговора, если таковой давно назревает. Период будет способствовать повороту судьбы в благоприятную сторону.
Насыщенный январь, наполненный различными мероприятиями и выходами в свет, ждет Дев. Вы получите множество ценных знакомств, способных изменить вашу жизнь на 180 градусов. При этом астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака быть сдержанными и буквально много не болтать, иначе велика вероятность ввязаться в конфликт, что подпортит вам репутацию на долгое время.