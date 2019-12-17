Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, чья жизнь круто изменится в начале 2020 года

Скорпионы в наступающем месяце будут отличаться смелостью и самоуверенностью. Представителей этого знака Зодиака ждет большое количество предложений по работе. Используйте это время для того, чтобы показать свои самые лучшие качества, и тогда вы сможете выбрать наиболее прибыльную и понравившуюся вам работу. Астролог советует в этот период избавиться от отношений, не приносящих радость, и не терпеть ничего, что противоречит вашим взглядам.