Вт, 17.12.2019
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В сериал «Сваты» вернут умершего героя актера Анатолия Васильева

Кадр из сериала "Сваты"

ФОТО: скриншот видео

Российский актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты» в новом сезоне проекта.

По словам самого Васильева, ранее ему надоело играть своего так полюбившегося зрителям персонажа Анатольича - Юрия Ковалева - в сериале, где нет развития, поэтому сценаристы решились пойти на «умерщвление» героя от проблем с сердцем еще в четвертом сезоне «Сватов».

После этого появились слухи о том, что уход Васильева произошел из-за разногласий с другим популярным актером проекта - Федором Добронравовым, а также новым режиссером, но эта информация получила опровержение.

Новый, седьмой сезон «Сватов» станет приквелом самого сериала. В его рамках будут использованы воспоминания героев и фрагменты предыдущих историй, в том числе с участием Анатолия Васильева, пишет topnews.ru.

В новых сериях зрители увидят полюбившихся героев в молодости. Так, роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодую Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак. Как ожидается, новые «Сваты» выйдут в эфир в 2020 году.

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