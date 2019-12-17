В сериал «Сваты» вернут умершего героя актера Анатолия Васильева

По словам самого Васильева, ранее ему надоело играть своего так полюбившегося зрителям персонажа Анатольича - Юрия Ковалева - в сериале, где нет развития, поэтому сценаристы решились пойти на «умерщвление» героя от проблем с сердцем еще в четвертом сезоне «Сватов».

После этого появились слухи о том, что уход Васильева произошел из-за разногласий с другим популярным актером проекта - Федором Добронравовым, а также новым режиссером, но эта информация получила опровержение.

Новый, седьмой сезон «Сватов» станет приквелом самого сериала. В его рамках будут использованы воспоминания героев и фрагменты предыдущих историй, в том числе с участием Анатолия Васильева, пишет topnews.ru.