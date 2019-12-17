Звезда ТНТ Яна Кошкина засветилась топлес на кухне

В кадре знаменитость позирует топлес, стоя на кухне. Актриса развернулась спиной к камере, демонстрируя зрителям свою обнаженную спину и пятую точку, в соблазнительной облегающей черной юбке из кожи. Волосы Яны убраны в высокий хвост, а на ее ногах нет обуви.