Вт, 17.12.2019
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Звезда ТНТ Яна Кошкина засветилась топлес на кухне

Яна Кошкина

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Известная актриса, звезда сериала «Домашний арест» канала ТНТ Яна Кошкина поразила подписчиков своего Instagram откровенным снимком.

В кадре знаменитость позирует топлес, стоя на кухне. Актриса развернулась спиной к камере, демонстрируя зрителям свою обнаженную спину и пятую точку, в соблазнительной облегающей черной юбке из кожи. Волосы Яны убраны в высокий хвост, а на ее ногах нет обуви.

«Готовы к вечеру пятницы? Я планирую его встретить в моей новой юбочке», - пишет Кошкина.

Подписчики Яны пришли в возбуждение от ее сексуального вида, передает Topnews.

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