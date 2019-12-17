Лимон, чеснок, иммунитет: развенчиваем десять главных мифов о профилактике гриппа

На какие средства профилактики заболевания можно рассчитывать, а какие точно не спасут вас от эпидемии, рассказывает «Собака.ру».
Миф №1 Если каждый день есть чеснок, гриппом не заболеешь
Чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа. Содержащиеся в нем фитонциды - в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка. Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание окружающих приближаться к вам за километр – в этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.
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