Лимон, чеснок, иммунитет: развенчиваем десять главных мифов о профилактике гриппа

Чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа. Содержащиеся в нем фитонциды - в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка. Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание окружающих приближаться к вам за километр – в этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.