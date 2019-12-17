Гороскоп на 17 декабря: Тельцы могут рассчитывать на помощь, а Скорпионам желательно отдохнуть

Овен

Если не хотите крупных разборок со своей второй половинкой, найдите время для решения семейных вопросов.

Телец

Не пропустите важную информацию и воспользуйтесь помощью влиятельного человека – он вам не откажет.

Близнецы

Вы проявите благоразумие, если сумеете перепоручить своим коллегам общение с конфликтными клиентами.

Рак

День подходит для публичных выступлений. Вы сможете быть убедительными, что поможет привлечь инвесторов.

Лев

Постарайтесь взвешенно и разумно подходить к принятию важных решений. Займитесь оздоровлением организма, советует «Сегодня».

Дева

Не разменивайтесь по мелочам. Направьте свои силы на решение серьезной задачи, от которой зависит будущее.

Весы

Проблемы бытового характера лучше поручите своему спутнику жизни, не отвлекаясь от рабочих обязанностей.

Скорпион

Старайтесь избегать физического труда, потому что переутомление негативно скажется на вашем самочувствии.

Стрелец

Если вы получите неоднозначное предложение о сотрудничестве, постарайтесь исключить подвох.

Козерог

Ваши старшие родственники потребуют вашего внимания и времени. Придется подвинуть собственные планы.

Водолей

Будьте готовы к серьезным финансовым тратам. Покупая дорогую вещь, обратите внимание на ее качество.

Рыбы