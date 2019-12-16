Места на теле, где категорически нельзя делать татуировку

Татуировка считается одним из самых древних украшений тела и остается с человеком на всю его жизнь. Поэтому к выбору эскиза и места для тату нужно отнестись ответственно. «Рамблер» расскажет о зонах тела, на которые лучше не делать татуировку.
Поясница
Ученые называют татуировку на пояснице бомбой замедленного действия. Дело в будущем материнстве. Если у девушки татуировка на пояснице, то эпидуральная анестезия (обезболивающая процедура) во время родов противопоказана, так как есть большой риск осложнений.
Подмышки
Все дело в том, что кожа в этом месте постоянно сжимается и расправляется. Это значит, что скоро на месте вашей красивой татуировки появится бесформенное пятно.
Плечи
От татуировки на плечах придется отказаться любителям носить рюкзаки. Постоянное ношение аксессуара создает трение и уже через какое-то время ваша татуировка уже не будет такой четкой и яркой, как это было раньше.
Ступни
Есть очень много желающих сделать татуировку на ступнях. Но, опять же, из-за трения, которое создается постоянным ношением обуви, теряется четкость и цвет.
Запястья
Чем татуировка ближе к ладони, тем больше вероятность, что рисунок сотрется. Если вы все же хотите сделать татуировку на запястье, то выбирайте зону, которая выше сгиба.
Ладони
После нанесения татуировки в этой зоне в скором времени появится размытое пятно. К тому же, слой кожи на ладонях постоянно меняется, поэтому не удивительно, что рисунок со временем будет смываться.