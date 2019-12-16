Места на теле, где категорически нельзя делать татуировку

Поясница

Ученые называют татуировку на пояснице бомбой замедленного действия. Дело в будущем материнстве. Если у девушки татуировка на пояснице, то эпидуральная анестезия (обезболивающая процедура) во время родов противопоказана, так как есть большой риск осложнений.

Подмышки

Все дело в том, что кожа в этом месте постоянно сжимается и расправляется. Это значит, что скоро на месте вашей красивой татуировки появится бесформенное пятно.

Плечи

От татуировки на плечах придется отказаться любителям носить рюкзаки. Постоянное ношение аксессуара создает трение и уже через какое-то время ваша татуировка уже не будет такой четкой и яркой, как это было раньше.

Ступни

Есть очень много желающих сделать татуировку на ступнях. Но, опять же, из-за трения, которое создается постоянным ношением обуви, теряется четкость и цвет.

Запястья

Чем татуировка ближе к ладони, тем больше вероятность, что рисунок сотрется. Если вы все же хотите сделать татуировку на запястье, то выбирайте зону, которая выше сгиба.

Ладони