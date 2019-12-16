Правила икры: эксперты рассказали, как выбрать главный новогодний деликатес

В первую очередь нужно оценить продукт визуально, для этого эксперты советуют покупать икру в стеклянной упаковке. Икринки должны быть целостными, без повреждений, одинакового размера и цвета, а в ёмкости не должно быть сока.

Важно также обращать внимание на дату производства: хорошая икра произведена во время нереста лососёвых. Этот период длится с середины мая по октябрь-декабрь в зависимости от вида рыбы.

Кроме того, выбитая дата производства на жестяной банке должна быть выпуклой, а не вдавленной — это признак заводского продукта.

Некачественная икра может привести к отравлениям. Эксперты отмечают, что натуральные икринки водянистые, хорошо прожёвываются и не липнут к зубам, если продукт свежий. Искусственная продукция может быть вязкой, липкой или, наоборот, слишком упругой.