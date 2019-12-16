Что никогда нельзя делать в присутствии кошки?

Тогда моча в ботинке может стать самым безопасным ее проявлением. Чтобы не вызывать у животного сильный стресс рекомендуется знать, чего нельзя делать при кошке.

Заводить мелких животных

Запрещено заводить мелких домашних животных там, где уже живет кошка. Дело в том, что кошки – хищники. Они не могут дружить с потенциальной пищей. Мурлыка будет постоянно пытаться съесть нового питомца. Особенно, если это хомяк, попугай или ящерица. Конечно, завести щенка – другое дело. Он сможет постоять за себя. Да и пахнет он собакой, что вызовет стресс у кошки. По крайне мере, в течение первого времени. В дальнейшем же кошка и собака могут подружиться.

Использовать лоток и миску для двух и более котов

Лоток и миска – это что-то вроде зубной щетки для человека. Это значит, что невозможно использовать их для нескольких животных. У каждого свой запах и свои предпочтения. В конце концов, у каждого кота своя микрофлора. Если вы не хотите испортить здоровье кошке, то не стоит так делать.

Включать пылесос

Очень многие кошки боятся пылесоса. Эта большая штука с длинным носом жужжит. Очень громко жужжит. А еще она засасывает в себя все подряд. Есть риск, что она засосет и саму кошку. Именно поэтому они стараются во время уборки куда-нибудь спрятаться. Если вы знаете, где лежит питомец, не нужно его тревожить. Он от страха может и вас самих покалечить.

Громко кричать или ругаться

Громкие звуки – это стресс для кошки. Если она находится рядом, то лучше снизить децибелы. Это негативно скажется на психике животного. А если оно обидится, то придется разгадать квест, как наладить отношение с питомцем.

Приучать играть с руками

Каждый когда-нибудь играл с котенком, позволял ему кусать свою руку. Когда зубки маленькие, то не больно. Но животное быстро становится взрослым. А привычка играть с рукой человека никуда не пропадает. Тогда уже становится одному весело, а другому больно. И кошка не понимает, почему с ней больше не хотят играть.