Олег Газманов трогательно поздравил дочь с днем рождения

С днем рождения, Рыжик мой любимый (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Радуюсь, что тебе уже 16 и грустно по тому же поводу! Всех благ. Ищи свое место в жизни, найди и будь счастлива.... / Жизнь моя бродячая / С бедами, удачами / Давит монотонный вес проблем / Как пресс / К сердцу прижимаю я / Нежное создание / Целый мир, в котором запах твой родной со мной...