Олег Газманов трогательно поздравил дочь с днем рождения

Певец Олег Газманов примерный семьянин. Артист много времени уделяет жене и души не чает в детях, пишут Дни.ру.
У Газманова трое отпрысков. От первой жены, Ирины, у артиста есть сын Родион. Вместе со второй супругой Мариной Муравьевой-Газмановой знаменитость воспитала 22-летнего пасынка Филиппа и 16-летнюю дочь Марианну.
Олег Газманов часто рассказывает об отпрысках и их достижениях в соцсетях. Сегодня, например, он поделился радостной новостью: его дочь празднует 16-летие.
В честь праздника наследницы вокалист опубликовал в личном аккаунте "Инстаграм" трогательное видео: фотографии из семейного архива сменяют друг друга под песню артиста "Доча". На одном из снимков можно увидеть, как Газманов держит на руках запеленутого младенца.
С днем рождения, Рыжик мой любимый (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Радуюсь, что тебе уже 16 и грустно по тому же поводу! Всех благ. Ищи свое место в жизни, найди и будь счастлива.... / Жизнь моя бродячая / С бедами, удачами / Давит монотонный вес проблем / Как пресс / К сердцу прижимаю я / Нежное создание / Целый мир, в котором запах твой родной со мной...
– написал Олег Газманов.
Отметим, что 16-летняя Марианна во многом похожа на знаменитого отца. Девушка с ранних лет увлечена сценой. Она учится в школе с театральным уклоном, где занимается актерским мастерством, изучает историю театра. Также наследница Олега Газманова играет на гитаре, поет и танцует в студии "Тодес".