Кети Топурия красиво обнажилась в платье-оригами

Яркая шатенка примерила белое платье – ультракороткое, с открытыми плечами и глубоким декольте. Но главной изюминкой наряда является его необычный геометрический дизайн. Подол и корсаж платья напоминают белый конструктор-«змейку» или бумажную фигурку.

Новое платье певицы произвело фурор. «Как всегда, самая стильная», «Оригинальное, в технике оригами», «Я бы покрутил этот кубик-рубик», «Бомбическое платье», - не устают восхищаться поклонники. Фигура Кети Топурия, которую обладательница платья очень изысканно полуобнажила, удостоилась отдельного набора комплиментов.

Некоторые заявили, что образ им уже знаком. «О, платье из клипа с центром «Далеко» 16 года, у вас ещё там губы синие были», - написала одна из поклонниц. Похоже, наряд действительно засветился в этом видео.