Ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк устроил скандал с матерью во время эфира
Скандальный инцидент произошел в эфире вышедшего накануне выпуска популярного шоу «Что? Где? Когда?» на «Первом канале». Ведущий передачи Борис Крюк прямо во время шоу устроил перепалку со своей матерью Наталией Стеценко, являющейся генеральным директором компании «Игра».
Выяснилось, что родственники не смогли договориться по поводу ответа одной из команд: женщина была не согласна с тем, что игрокам был засчитан ответ на вопрос. Она пребывала в уверенности, что команда ответила неправильно, но ведущий присудил игрокам очко, пишет Topnews.
В качестве протеста Наталья ушла из дикторской прямо во время эфира, отказавшись продолжать заниматься передачей.
«Бывает так. Но у меня они проиграли бы раньше. Ведущий просто очень добрый. Я ушла и думала, что не вернусь, но вернулась. Они [игроки] неправильно ответили, им не надо было засчитывать этот ответ», - объяснила после программы Стеценко журналистам.