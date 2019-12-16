Ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк устроил скандал с матерью во время эфира

«Бывает так. Но у меня они проиграли бы раньше. Ведущий просто очень добрый. Я ушла и думала, что не вернусь, но вернулась. Они [игроки] неправильно ответили, им не надо было засчитывать этот ответ», - объяснила после программы Стеценко журналистам.