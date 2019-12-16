Озвучено предсказание эстонской ведьмы Мэрилин Керро на год Крысы

По словам ведьмы, в новом году нужно ценить и беречь то, что у вас уже есть, ведь в случае изменений можно очень больно упасть. Но если вы все же уверены, что решились и готовы к переменам, нужно всё делать сразу, а не откладывать на завтра или на потом. Иначе это самообман. Чем раньше сделаете изменения в жизни, тем больше шансов, что всё сработает. Но лучше успеть это сделать еще до конца года.