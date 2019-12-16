«Когда ангелы шумят»: в Таллинне скоро покажут рождественскую сказку для взрослых!

«Когда ангелы шутят» - рождественская сказка для взрослых по пьесе Ольги Степновой 7 января в 19:00 в ЦРК.
В ролях:
Илья Шакунов
Наталия Антонова,
Светлана Антонова,
Алексей Шевченков,
Джемал Тетруашвили,
Георгий Кузубов, Дмитрий Мухамадеев
"Когда ангелы шутят" - романтическая комедия о полярно разных людях: консервативном адвокате Вадиме и взбалмошной актрисе Дине. Их ангелы-хранители решают подшутить и скрепляют ладони своих подопечных. Но у Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то не стало нужно разъединить руки!
Когда однажды Незнакомка становится Его неотступной спутницей, когда привычная жизнь рушится, словно карточный домик – стремительно и неотвратимо – надо остановиться и поверить в Чудо. Может быть, это ангелы-хранители вершат чью-то судьбу…
Все мы представляем ангелов ангелами. Только в истории Ольги Степновой "Когда ангелы шутят" бывают и немного неправильные ангелы. Это ведь комедия! Поэтому наши ангелы иногда тоже нуждаются в нашей поддержке. И в перевоспитании. И так хочется верить в чудеса!