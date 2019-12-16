«Когда ангелы шумят»: в Таллинне скоро покажут рождественскую сказку для взрослых!

В ролях:

Илья Шакунов

Наталия Антонова,

Светлана Антонова,

Алексей Шевченков,

Джемал Тетруашвили,

Георгий Кузубов, Дмитрий Мухамадеев

ФОТО: Промо

"Когда ангелы шутят" - романтическая комедия о полярно разных людях: консервативном адвокате Вадиме и взбалмошной актрисе Дине. Их ангелы-хранители решают подшутить и скрепляют ладони своих подопечных. Но у Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то не стало нужно разъединить руки!

Когда однажды Незнакомка становится Его неотступной спутницей, когда привычная жизнь рушится, словно карточный домик – стремительно и неотвратимо – надо остановиться и поверить в Чудо. Может быть, это ангелы-хранители вершат чью-то судьбу…

ФОТО: Промо

Все мы представляем ангелов ангелами. Только в истории Ольги Степновой "Когда ангелы шутят" бывают и немного неправильные ангелы. Это ведь комедия! Поэтому наши ангелы иногда тоже нуждаются в нашей поддержке. И в перевоспитании. И так хочется верить в чудеса!