Деми Роуз в маленьком бикини свела с ума фанатов, спросив, кто её любит сильнее

В подписи 24-летняя девушка написала:

Свет мой, зеркальце, скажи, кто больше всех на свете меня любит?

И ответ не заставил себя ждать.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Поклонники наперебой стали писать в комментариях, что каждый из них её безмерно любит. И понятно почему. Деми прославилась благодаря своим параметрам, которые нельзя назвать модельными, но тем не менее ей удалось добиться успеха на этом поприще.

Я говорил тебе, что я тот, кто тебе нужен, но ты меня не слышишь,

Я знаю, что ты слышала это от тысяч мужчин. Но ты невероятно красива и знаешь об этом!

- написали фанаты.