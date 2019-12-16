Сердце отца еле выдержало, когда он увидел лицо своего ребенка в стиральной машине

Но не спешите пугаться, ведь всё обошлось лишь смехом и предупреждением для остальных родителей, пишет Сегодня.
Пользователь Imgur рассказал историю, из-за которой у него едва не случился инфаркт. Дело в том, что его жена закинула стирку вместе с младенцем... По крайней мере, именно так он подумал, когда увидел в стиральной машинке лицо своей маленькой дочери. Впрочем, обошлось без криминала.
Пожалуйста, если вы когда-нибудь будете стирать футболку с изображением своей дочки или сына, то просто лучше оставьте какую-нибудь записку с предупреждением, что это НЕ РЕБЁНОК,
- написал он.
Please, if you are ever washing your favorite shirt with a picture of your child on it, just put a warning note on the washer or something..
Фотография стиральной машины быстро стала вирусной, набрав более 100 тысяч просмотров и тысячи лайков. А пользователи засыпали комментарии шутками и посоветовали в следующий раз просто вывернуть футболку наизнанку.
Ну а как ещё я его могу помыть, Карен?
Тоже не понимаю, что тут такого. Я обычно ставлю на деликатную стирку,
Господи, у меня чуть не случился сердечный приступ,
- написали комментаторы.