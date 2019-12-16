Сердце отца еле выдержало, когда он увидел лицо своего ребенка в стиральной машине

Пользователь Imgur рассказал историю, из-за которой у него едва не случился инфаркт. Дело в том, что его жена закинула стирку вместе с младенцем... По крайней мере, именно так он подумал, когда увидел в стиральной машинке лицо своей маленькой дочери. Впрочем, обошлось без криминала.