Пн, 16.12.2019
Латекс, кожа, цепи: заложницей эпатажного Алексея Солтана стала звезда эстонского фитнеса СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Сердце отца еле выдержало, когда он увидел лицо своего ребенка в стиральной машине

Напуганный мужчина. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Но не спешите пугаться, ведь всё обошлось лишь смехом и предупреждением для остальных родителей, пишет Сегодня.

Пользователь Imgur рассказал историю, из-за которой у него едва не случился инфаркт. Дело в том, что его жена закинула стирку вместе с младенцем... По крайней мере, именно так он подумал, когда увидел в стиральной машинке лицо своей маленькой дочери. Впрочем, обошлось без криминала.

Пожалуйста, если вы когда-нибудь будете стирать футболку с изображением своей дочки или сына, то просто лучше оставьте какую-нибудь записку с предупреждением, что это НЕ РЕБЁНОК,

- написал он.

Please, if you are ever washing your favorite shirt with a picture of your child on it, just put a warning note on the washer or something..

Фотография стиральной машины быстро стала вирусной, набрав более 100 тысяч просмотров и тысячи лайков. А пользователи засыпали комментарии шутками и посоветовали в следующий раз просто вывернуть футболку наизнанку.

Ну а как ещё я его могу помыть, Карен?

Тоже не понимаю, что тут такого. Я обычно ставлю на деликатную стирку,

Господи, у меня чуть не случился сердечный приступ,

- написали комментаторы.

НАВЕРХ