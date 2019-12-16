Врач назвал симптомы, свойственные всем типам рака

Врач назвал первичные симптомы, при обнаружении которых необходимо как можно быстрее обратиться за обследованием, поскольку они могут оказаться предвестниками онкологии. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».

По словам врача, одним из симптомов, свойственных всем типам рака, является постоянное ощущение слабости, «разбитости», усталости, которое трудно оправдать нагрузками. Если человек с утра чувствует себя бодрым, но уже в середине дня ощущает упадок сил, нужно насторожиться, заявил Александр Аллахвердян.

Другой симптом – резкое и внезапное похудение – также типичен для разных видов рака. Врач-онколог пояснил, что если рацион человека продолжает оставаться для него привычным, но при этом имеет место потеря веса, необходимо сходить на прием к врачу. Аллахвердян посоветовал начать с посещения терапевта.