Машину известного тренера по художественной гимнастике в Тарту разбили вандалы

Вероятно, вандал или вандалы орудовали ночью. Одной из пострадавших стала руководитель и старший тренер школы художественной гимнастики Võimlemiskool ILVES танцам Татьяна Ильвес. Вот что она рассказала порталу limon.ee: «Утром в 8.30 мне пришло сообщение на мсн от знакомых с фотографией машины. Я спустилась вниз и увидела. Вызвала полицию. Подошел хозяин другой побитой машины. Были разбиты еще два «фольксвагена», но моя машина пострадала больше всех. Мимо проезжал мужчина и сказал, что живет в соседнем доме, и в 4.30 утра слышал бой. Но его окна выходят на другую сторону. Полиция сделала снимки и уехала. Это первый случай в нашем дворе», и мне кажется, что это не хулиганство».