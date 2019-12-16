Пн, 16.12.2019
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Стало известно о тайном паломничество Заворотнюк в Иерусалим

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Светская хроника/Пятый канал

Совсем недавно близкие актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили информацию о том, что она борется с агрессивным заболеванием с зимы прошлого года. Однако никаких подробностей о диагнозе сообщать отказывают, пишет Topnews.

Сегодня они решили поблагодарить всех тех людей, кто переживает за Заворотнюк. Оказывается в 2015 году, когда Анастасия была еще здорова, она посещала Иерусалим с паломнической миссией. Более того вся ее семья лично знает многих настоятелей храмов, как в России, так и за рубежом.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» была дружна с монахинями из Серафимо-Дивеевского, Покровского женского монастыря, Горненского женского монастыря в Иерусалиме и других монастырей. Все они сейчас молятся за здоровье артистки и, по словам родных, облегчают переживания всей семьи. 

«Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма святой Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме!», -говорится в публилкации на странице, посвященной поддержке Заворотнюк.

Поклонники растрогались от слов благодарности близких Заворотнюк. Они считают, что молитвы обязательно помогут актрисе справиться с непростой болезнью.

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