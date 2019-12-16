Стало известно о тайном паломничество Заворотнюк в Иерусалим

Сегодня они решили поблагодарить всех тех людей, кто переживает за Заворотнюк. Оказывается в 2015 году, когда Анастасия была еще здорова, она посещала Иерусалим с паломнической миссией. Более того вся ее семья лично знает многих настоятелей храмов, как в России, так и за рубежом.