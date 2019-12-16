Стало известно о тайном паломничество Заворотнюк в Иерусалим

Совсем недавно близкие актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили информацию о том, что она борется с агрессивным заболеванием с зимы прошлого года. Однако никаких подробностей о диагнозе сообщать отказывают, пишет Topnews.
Сегодня они решили поблагодарить всех тех людей, кто переживает за Заворотнюк. Оказывается в 2015 году, когда Анастасия была еще здорова, она посещала Иерусалим с паломнической миссией. Более того вся ее семья лично знает многих настоятелей храмов, как в России, так и за рубежом.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» была дружна с монахинями из Серафимо-Дивеевского, Покровского женского монастыря, Горненского женского монастыря в Иерусалиме и других монастырей. Все они сейчас молятся за здоровье артистки и, по словам родных, облегчают переживания всей семьи.
Поклонники растрогались от слов благодарности близких Заворотнюк. Они считают, что молитвы обязательно помогут актрисе справиться с непростой болезнью.