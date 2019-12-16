Ох, как горячо! Подборка самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами

В преддверии Нового года 5-tv.ru составил подборку самых «горячих» фотографий знаменитостей, покоривших сеть своими пышными формами. Наташа Королева, Настя Каменских, Анфиса Чехова, Анастасия Квитко, Рита Керн, Дженнифер Лопес и Деми Роуз — вот список претенденток на звание самой сексуальной красотки уходящего года.

Украинская певица Наташа Королева в 46 лет может похвастаться идеальной фигурой. «Аппетитные» ягодицы артистки не раз вызывали восхищение у ее поклонников и зависть у фанаток. «Ягодка», «тигрица», «секс-бомба» — как только подписчики не называли любимицу в комментариях, стараясь выразить восторг от пышных форм звезды. Мужчины не раз признавались, что мечтали бы оказаться на месте супруга Королевой Тарзана. Однако своим поведением исполнительница ясно дает понять: кроме мужа ее никто не интересует.