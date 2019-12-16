Мы же все делаем это! Врач рассказала, почему при простуде нельзя пить горячий чай

— При высокой температуре не нужно пить горячий чай. Нужно пить теплый, а не горячий. Иначе состояние может ухудшиться. Чай оказывает разогревающий эффект, — рассказала она изданию «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что напиток, помимо прочего, оказывает мочегонный эффект. Так как во время простуды жидкость из организма выводится с потом, нет нужды прибегать к помощи чая. Поэтому лучше выбрать щелочные напитки.

Эксперт отметила, что черный чай не стоит пить тем, кто испытывает проблемы с нервной системой или боится стоматологов. Негативно напиток действует и при атеросклерозе, гипертонии, бессоннице, а также на людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при колите, язвах и повышенной кислотности в желудке. Также не рекомендуется злоупотреблять чаем при беременности, чтобы сократить риск возбуждения или выкидыша.