Скандал на шоу «Поле чудес»: слово угадано с ошибкой, зрители возмущены

В последнем выпуске программы «Поле чудес» 74-летний Леонид Якубович дал задание: угадать название вальса, ноты которого бесплатно получал клиент товарищества «Эйнем» при покупке конфет кондитерской фабрики. Правильный ответ — «монпансье». Один из игроков верно назвал слово, однако на табло оно открылось без второй буквы «н».

Зрители шоу тут же пришли в недоумение. В социальных сетях они с возмущением указали ведущему на орфографическую ошибку. Однако Леонид Аркадьевич не считает, что в слове допущена опечатка. «Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов», — прокомментировал инцидент Якубович.

Отметим, что участник шоу, отгадавший слово, также победил и в суперигре.

К слову, за редакторов передачи «Поле чудес» вступился 67-летний Анатолий Вассерман. Публицист заявил, что не видит повода для скандала. «Я слышал о том, что был найден буквально музейный экспонат — коробка монпансье, выпущенная еще в ХIХ веке, на которой написано точно так же, как и на «Поле чудес» — «монпасье». Соответственно, организаторы игры имеют право загадать именно такое слово. Было ли это сознательным действием с их стороны или они ошиблись, я не знаю. В любом случае — право на такое написание у них есть», — подчеркнул журналист.

При этом Вассерман отметил, что он предпочел бы лишний раз проверить слово по словарю и выбрать более надежное написание. Интеллектуал также призвал ни в коем случае не экономить на штате корректоров.