В Сети обсуждают тайное бракосочетание бывшей жены Александра Цекало

С момента расставания Александра Цекало и Виктории Галушки прошло больше года. Поклонники до сих пор переживают, что этот крепкий союз распался, хотя слухи о том, что в паре не все спокойно ходили давно.

Сам Александр быстро нашел новую возлюбленную, а вот Виктория не раскрывала подробностей личной жизни. Она не дает интервью, редко появляется на светских мероприятиях и не публикует фотографии. Но накануне в личном микроблоге ее сестры, Веры Брежневой, появился снимок, который вызывал недоумение у поклонников.

Так, на нем изображена Виктория, которая стоит в обнимку с молодым человеком, но его лицо прикрыто маской. Фотография сделано на фоне государственного учреждения, регистрирующего акты гражданского состояния (в России он называется ЗАГС). Поклонники ту же предположили, что Галушка вновь обрела личное счастье и теперь готовится вступить в брак с таинственным избранником и засыпали вопросами сестер. Но ни Вера, ни Виктория решили не комментировать этот снимок, поэтому подписчики уже второй день гадают, что же происходит в звездном семействе.