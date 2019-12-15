В квартиру Даны Борисовой вызвали полицию

В ночь с субботы на воскресенье в московской квартире Даны Борисовой было неспокойно. Ночью к дверям ее апартаментов приехали полицейские во главе с бывшим избранником Максимом Аксеновым, который пытался забрать к себе дочь. Из сбивчивого рассказа телеведущей становится понятно, что Полина залила рукопись книги, над которой звездная мама работает последние месяцы. Испугавшись своего поступка, она выбросила ее, а затем заперлась в одной из комнат.

Борисова не уточняет, произошел ли между ними конфликт, но после этого к квартире приехал отец девочки.

«Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе. Я попросила его покинуть помещение, сказала: «Я знать вас не знаю, поэтому постойте в стороне», — заявила Борисова.

Сама Дана назвала это «подростковым кризисом» и отметила, что ночь девочка провела в квартире отца. «Почему два взрослых родителя не могут договориться без скорой и полиции? Я вот сейчас пишу книгу, мне реально надо сосредоточиться, осталось несколько дней. Возьми ты ребенка к себе, не так часто она тебя видит. Можно ведь договориться по-людски?» — вопрошала скандальная звезда в личном микроблоге.

Кроме того, участнице реалити-шоу «Последний герой» не понравилось высказывание бывшего супруга, который назвал ее «наркоманкой с залитыми глазами». На это она предложила сдать тест на наличие алкоголя и запрещенных препаратов.

Днем телеведущая продолжила работу над испорченной рукописью, а также показала обновку — элегантные шорты, которые возьмет с собой на отдых.

Отметим, что скандалы в семье Борисовой происходят постоянно. Так, в начале этого года звездная мать наказала дочь, которая стала ругаться матом не только дома, но и на людях: Дана урезала ей карманные расходы, а также отключила доступ к Сети.