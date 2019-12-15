В квартиру Даны Борисовой вызвали полицию

На протяжении нескольких лет Дана Борисова никак не может найти общий язык с любимой дочерью. Звездная мать то ссориться с наследницей, то мирится на глазах у изумленной публики. Весной Полина даже сбежала из дома, а вчера отцу пришлось отбивать ее вместе с полицейскими, пишет «Стархит».
В ночь с субботы на воскресенье в московской квартире Даны Борисовой было неспокойно. Ночью к дверям ее апартаментов приехали полицейские во главе с бывшим избранником Максимом Аксеновым, который пытался забрать к себе дочь. Из сбивчивого рассказа телеведущей становится понятно, что Полина залила рукопись книги, над которой звездная мама работает последние месяцы. Испугавшись своего поступка, она выбросила ее, а затем заперлась в одной из комнат.
Борисова не уточняет, произошел ли между ними конфликт, но после этого к квартире приехал отец девочки.
Сама Дана назвала это «подростковым кризисом» и отметила, что ночь девочка провела в квартире отца. «Почему два взрослых родителя не могут договориться без скорой и полиции? Я вот сейчас пишу книгу, мне реально надо сосредоточиться, осталось несколько дней. Возьми ты ребенка к себе, не так часто она тебя видит. Можно ведь договориться по-людски?» — вопрошала скандальная звезда в личном микроблоге.
Кроме того, участнице реалити-шоу «Последний герой» не понравилось высказывание бывшего супруга, который назвал ее «наркоманкой с залитыми глазами». На это она предложила сдать тест на наличие алкоголя и запрещенных препаратов.
Днем телеведущая продолжила работу над испорченной рукописью, а также показала обновку — элегантные шорты, которые возьмет с собой на отдых.
В ответ на это девочка собрала вещи и ушла из дома. Несколько дней она прожила у дедушки, а затем переехала к отцу. В это время телеведущая находилась в Таиланде, где «приводила мысли в порядок». Лишь весной матери и наследнице удалось найти общий язык: они вновь стали жить вместе, и даже появлялись вместе на светских мероприятиях.