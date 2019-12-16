«Протертые» на ягодицах штаны Асмус произвели фурор в Сети

«Я всегда прихожу в театр с цветами! Особенно, если знаю кого-то из актеров. И уж тем более, если меня пригласили. Дарю и незнакомым артистам. Я считаю это просто своим долгом. Таким же как идти с подарком на День рождения. Актеры впахивают для нас по 3 часа на сцене, и я просто не могу не отблагодарить их. Поверьте, все актеры, которые кокетничают, что цветы или шоколадка не обязательно - врут))) Это ооооооооочень приятно!!!!!!», - рассказала Кристина.