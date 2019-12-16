«Протертые» на ягодицах штаны Асмус произвели фурор в Сети

Актриса и супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристина Асмус недавно буквально свела с ума своих подписчиков, опубликовав фото в образе Шерон Стоун из «Основного инстинкта».
Сегодня она сменила свой образ роковой красотки на довольно спортивный стиль. Асмус одела борцовку болотного цвета и брюки карго в тон с «изюминкой» на пятой точки. Там ягодицы были ярко подчеркнуты синей вставкой.
В подписи к снимку Кристина раскрыла правду об актерской профессии. В действительности, по ее словам, актеры любят получать цветы на сцене в благодарность за их труд.
Подписчики в свою очередь отметили, что также дарят цветы по возможности, и часто, как и Асмус, испытывают при этом неловкость.
А вот кого-то из фолловеров задело, что Кристина в своем посте упомянула, что артисты «впахивают» на сцене. «В шахте повкалывайте, тродоголики ***», - не стесняясь в выражениях возмутился один пользователь. В тоже время некоторые нашли повод подшучивать над артисткой. Причиной тому стали брюки карго с «протертой» попой на рассуждающей о цветах Асмус.