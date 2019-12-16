Экс-жена Авербуха подала на развод с 30-летним мужем после избиений и выкидыша

По словам спортсменки, Иван Третьяков несколько раз поднимал на нее руку, однако фигуристка всегда прощала возлюбленного после его искренних извинений.

«Он меня избил просто за то, что ему что-то не понравилось. Я сама не подарок, поэтому могла и сама спровоцировать. Могла что-то ляпнуть. Писала заявления в полицию, потом забирала. Пожалела его. Он всегда просит прощение», — поделилась со зрителями звезда.

Однако истинной причиной развода является не это. На самом деле ее не устраивает доход мужа, который, по ее словам, живет фактически полностью за ее счет.

«Главная причина — он проживает на мои деньги. У него нет серьезной работы. Я считаю, что все-таки мужчина должен возить женщину в отпуск. Я когда выходила замуж, все это понимала. Я тогда была тренером — получала 25 тысяч рублей (352 евро), а он был методистом и получал пять тысяч (70 евро). Говорил, что через месяц будет шикарная работа, и все наладится», — сообщила Ирина.

Сам Третьяков побои отрицает. По его словам, скандалы происходят, когда Лобачева выпивает. Известно, что спортсменка лечилась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре.

«Она один раз «белку словила», я ее в душ холодный повел, поэтому она мне все мозги уже… Как я себе такое позволяю? А что мне делать? Она каких-нибудь таблеток наглотается, притворится полудохлой, я приду по щекам похлопаю. Так я ее бью теперь, оказывается! Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я ее крепко держу, потому что она все время отбивается. Отпущу – она два шага куда-нибудь, и об лестницу! Я по-всякому пытался ей помочь: и не давать, и запирать ее дома, и выливать. Я за это время столько литров водки вылил в раковину», - рассказал Иван в эфире шоу.

К слову, Иван до сих пор живет в квартире Ирины. Тренер намерен сохранить брак. «Мы сейчас вместе, но «как соседи», — подчеркнула Лобачева.

По признанию фигуристки она мечтала родить от Ивана девочку, и год назад ей удалось забеременеть, однако выносить ребенка не получилось - у нее случился выкидыш.

«Я очень хочу второго ребенка. Хотелось бы родить от любимого человека, но времени выбирать уже нет. Сейчас я коплю на суррогатную мать. Это приблизительно стоит два миллиона рублей (28 160 евро)», — рассказала Лобачева в эфире НТВ.