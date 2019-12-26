Как солнечное затмение 26 декабря повлияет на знаки Зодиака

Солнечное затмение 26 декабря будет последним в 2019 году и пройдет в созвездии Козерога. Особенностью этого затмения будет влияние на общественную жизнь и карьеру, поэтому представителям знаков Зодиака потребуются осторожность и ответственность. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно затмение повлияет на людей, чтобы подготовиться к возможным трудностям и заранее составить план действий не только на 26 декабря, но и на предшествующие и последующие 2-3 дня.

Овен

Овнам затмение принесет желание доказать окружению свою правоту, и с этим могут возникнуть проблемы. Представителям этого знака сложно сдерживаться, когда вопрос стоит о личном мнении, и эмоциональные всплески не лучшим образом скажутся на взаимоотношениях. Овнам важно понимать, что спорить и доказывать что-то можно, но для этого не обязательно становиться грубиянами и унижать тех, чье мнение отличается.

Телец

Тельцы во время затмения могут стать заложниками собственных иллюзий, погрузиться в прошлое слишком глубоко, позабыв о настоящем. В связи с этим им важно держать на виду мысль о том, что реальная жизнь гораздо интереснее, чем прошлое, которое никак не изменить и не прожить дважды. Тельцам затмение принесет приятные перспективы, если они начнут знакомиться с новыми людьми, уделят время своим потребностям и попробуют воплотить в жизнь заветную мечту.

Близнецы

Близнецам 26 декабря стоит быть осторожнее. Прошлое напомнит о себе не только воспоминаниями, но и людьми, с некоторыми из которых захочется возобновить общение. Перед тем как сделать этот важный шаг, Близнецам важно вспомнить причину, по которой связь прервалась. Так они смогут уберечь себя от новых ошибок. Кроме того, во время затмения судьба может преподнести сюрпризы в виде дел, в которых Близнецы допустили промахи, и их нужно будет пересмотреть, чтобы вынести полезные уроки и не совершать подобных просчетов впредь.

Рак

Ракам во время затмения стоит держать руку на пульсе, чтобы не упустить возможности наконец разобраться со сложными делами. 26 числа легче легкого исправить ошибки прошлого, но для этого нужно держать равновесие и не позволять эмоциям затмить голос разума. Кроме того, затмение будет отличным знаком начать новый жизненный этап, взяться за тренировки или направить внимание на оздоровление организма.

Лев

Львам во время солнечного затмения придется один на один разбираться с проблемами, не привлекая к их решению посторонних. Такое положение дел может вызвать обиду и даже агрессию, однако Львам важно держать себя в руках. Мобилизовав внутренние ресурсы, Львы смогут справиться с любыми задачами и получить за кропотливую работу заслуженную награду. Ее астрологи рекомендуют направить на отдых и восстановление сил.

Дева