Илона Калдре: скоро начнется борьба с ведьмами

В мире развелось слишком много экстрасенсов, гадалок и ясновидящих, которые пытаются заработать на наивности людей. Об этом пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Своя правда», сообщает RUS.err.ee.
Победительница балтийской «Битвы экстрасенсов» Илона Калдре признала, что людей, якобы имеющих особые способности, развелось слишком много, что само по себе стало проблемой: «И скоро, я уверена, начнется борьба с ведьмами, потому что появится слишком много людей, которые от этого пострадают».
По словам Калдре, появление всех этих людей – это простое желание заработать: «Всегда кажется, что экстрасенс богатый, что он не несет ответственности за свои слова. На сегодня это самая доступная услуга».
Газеты, интернет и телевидение наперебой предлагают контакты всевозможных экстрасенсов, гадалок и ясновидящих: «А хорошего психолога, например, вы так просто в газете не найдете», – отметила Калдре.
Смотрите передачу «Своя правда» на канале ETV+ в понедельник, 16 декабря, в 20:25.