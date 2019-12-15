Илона Калдре: скоро начнется борьба с ведьмами

Победительница балтийской «Битвы экстрасенсов» Илона Калдре признала, что людей, якобы имеющих особые способности, развелось слишком много, что само по себе стало проблемой: «И скоро, я уверена, начнется борьба с ведьмами, потому что появится слишком много людей, которые от этого пострадают».

По словам Калдре, появление всех этих людей – это простое желание заработать: «Всегда кажется, что экстрасенс богатый, что он не несет ответственности за свои слова. На сегодня это самая доступная услуга».

Газеты, интернет и телевидение наперебой предлагают контакты всевозможных экстрасенсов, гадалок и ясновидящих: «А хорошего психолога, например, вы так просто в газете не найдете», – отметила Калдре.