Экстрасенсы пришли к выводу, что Децла отравили

Смерть 36-летнего рэпера Децла в феврале этого года потрясла весь отечественный шоу-бизнес. Исполнитель хитов «Вечеринка», «Письмо» и «Кровь моя кровь» был одним из самых известных музыкантов страны и, даже несмотря на то, что в последние годы он занялся андерграундными композициями, все равно имел поклонников и концерты.

Версия о том, что Децла убили, до сих пор популярна не только среди пользователей Сети, но и его друзей. Именно поэтому приятель артиста, рэпер Роберт Елизарьев решил обратиться к участникам «Битвы экстрасенсов», которые бы разобрались в загадочной кончине музыканта.

В эфире телепередачи эту версию подтвердила Ирина Игнатенко, которая сразу сказала, что его смерть была насильственной. При этом медиум посчитала, что душа рэпера все еще на земле.

«Как он умер? Его отравили. Мне идут образы, но я не буду говорить о них на камеру», — сказала участница.

Другую версию высказал Дмитрий Матеев. Не секрет, что Децл в последнее время много конфликтовал не только с родными, но и другими деятелями шоу-бизнеса, сознательно избрав путь музыканта, который не светится на телеэкранах. За это его много критиковали и просили вернуться к старому материалу, но он не шел на поводу у публики.

Именно от этого оттолкнулся Дмитрий, который рассказал о двух тяжелых периодах в жизни артиста — первый случился после двух месяцев рождения, когда он чуть не умер. А второй раз — как раз после трансформации, когда Децл отошел от привычного образа и взял псевдоним Le Truck.

«Причина смерти – его отравили… Отравили люди своими мыслями и взглядами. Они довели человека», — заявил экстрасенс.

Маг добавил, что сейчас мир токсичен и многие желали Децлу поскорее уйти в мир иной, даже не задумываясь о последствиях. В какой-то момент он не смог выдержать такой груз ответственности, поэтому сломался. «Его травили морально. Вряд ли кто из нас хотел бы прожить такую жизнь. Тяжело быть Кирей», — согласился Роберт.