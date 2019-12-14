Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

Оказалось, что в нее крови были обнаружены бактерии Streptococcus canis – собачьего стрептококка, которые характерны для собак и кошек. Об этом пишет журнал The Journal of Emergency Medicine.

По мнению авторов работы, пациентка могла заразиться от слюны щенка, так как на ее ступнях были трещины, позволяющие быстрее проникнуть бактерии в организм, а также понижен иммунитет из-за лекарств, которые она принимала от диабета.