«Чуда не будет»: лечащий врач Михаэля Шумахера высказался о его состоянии

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер прошел лечение стволовыми клетками в парижской больнице, однако врачи предупреждают — чуда и моментального исцеления не произошло.
Врач Михаэля Шумахера раскрыл подробности лечения, которое легенда автоспорта получала после несчастного случая на горнолыжном курорте во Франции шесть лет назад.
Родственники готовы пробовать любые новинки медицины в надежде спасти Шумахера
Вся семья Шумахера не собирается опускать руки и продолжает следить за последними новинками в сфере медицины в поиске панацеи. Самые горячие надежды они возлагали на свою последнюю попытку — терапия стволовыми клетками.
Врач Михаэля Шумахера раскрыл подробности лечения, которое легенда автоспорта получала после несчастного случая на лыжах во Франции шесть лет назад.
Семикратный чемпион Формулы-1 не появлялся на публике с момента аварии в 2014 году, когда он получил серьезную травму головы, а его семья яростно держала его за закрытыми дверями, пока он выздоравливает.
Жан-Франсуа Пайен, который был первым, кто подтвердил, что Шумахер вышел из комы пять лет назад, дал представление о лечении, которое получал известный гонщик, рассказывая немецкому изданию In Touch, что план лечения расписан на три года вперед.
Я все еще иногда навещаю его и говорю с семьей о любом прогрессе, который вижу,
— говорит Пайен.
Пайен сказал, что Шумахер добился прогресса в состоянии его здоровья, однако он не мог разглашать больше деталей, поскольку семья держала обновления вне досягаемости средств массовой информации с момента инцидента.
Есть ли какие-то улучшения в состоянии Шумахера
Пайен осыпал похвалами жену Шумахера Коринну, говоря, что эта самоотверженная женщина сделала все необходимое, чтобы помочь мужу выздороветь, и приписывает ей «необыкновенную силу воли».
Она видит все очень ясно и сделает все, чтобы состояние ее мужа улучшилось,
— говорил врач о жене известного гонщика.
Профессор Филипп Менаше также подтвердил немецкому изданию, что Шумахер перенес операцию на сердце и сосудах в парижской больнице имени Жоржа Помпиду.
Несмотря на все усилия, на которые идут родственники Михаэля Шумахера, врачи не особо оптимистично настроены. Более того, они честно предупредили: рассчитывать на чудо бессмысленно, его не будет.