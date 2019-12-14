«Чуда не будет»: лечащий врач Михаэля Шумахера высказался о его состоянии

Врач Михаэля Шумахера раскрыл подробности лечения, которое легенда автоспорта получала после несчастного случая на горнолыжном курорте во Франции шесть лет назад.

Родственники готовы пробовать любые новинки медицины в надежде спасти Шумахера

Вся семья Шумахера не собирается опускать руки и продолжает следить за последними новинками в сфере медицины в поиске панацеи. Самые горячие надежды они возлагали на свою последнюю попытку — терапия стволовыми клетками.

Врач Михаэля Шумахера раскрыл подробности лечения, которое легенда автоспорта получала после несчастного случая на лыжах во Франции шесть лет назад.

Семикратный чемпион Формулы-1 не появлялся на публике с момента аварии в 2014 году, когда он получил серьезную травму головы, а его семья яростно держала его за закрытыми дверями, пока он выздоравливает.

Жан-Франсуа Пайен, который был первым, кто подтвердил, что Шумахер вышел из комы пять лет назад, дал представление о лечении, которое получал известный гонщик, рассказывая немецкому изданию In Touch, что план лечения расписан на три года вперед.

Я все еще иногда навещаю его и говорю с семьей о любом прогрессе, который вижу,

— говорит Пайен.

Пайен сказал, что Шумахер добился прогресса в состоянии его здоровья, однако он не мог разглашать больше деталей, поскольку семья держала обновления вне досягаемости средств массовой информации с момента инцидента.

Есть ли какие-то улучшения в состоянии Шумахера

Пайен осыпал похвалами жену Шумахера Коринну, говоря, что эта самоотверженная женщина сделала все необходимое, чтобы помочь мужу выздороветь, и приписывает ей «необыкновенную силу воли».

ФОТО: Friso Gentsch/AP

Она видит все очень ясно и сделает все, чтобы состояние ее мужа улучшилось,

— говорил врач о жене известного гонщика.

Профессор Филипп Менаше также подтвердил немецкому изданию, что Шумахер перенес операцию на сердце и сосудах в парижской больнице имени Жоржа Помпиду.