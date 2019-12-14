Опасная! Жгучая эстонская брюнетка всполошила фото снимком в кружевном белье

На фото Лаура изображена в полушубке с массивным ремнем. Ниже пояса, правда, красавица была одета не по погоде... Ботфорты на шнуровке с открытыми носами и кружевное нижнее белье трудно назвать подходящей одеждой для пасмурного эстонского декабря, зато как эффектно смотрится!