Сб, 14.12.2019
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Опасная! Жгучая эстонская брюнетка всполошила фото снимком в кружевном белье
ФОТО

Laura Põldvere

ФОТО: Instagram

Эстонская певица Лаура Пылдвере поделилась в своем Instagram жарким снимком, на котором она позирует в полушубке и кружевном белье. 

За что ты борешься?

— подписала снимок звезда. 

На фото Лаура изображена в полушубке с массивным ремнем. Ниже пояса, правда, красавица была одета не по погоде... Ботфорты на шнуровке с открытыми носами и кружевное нижнее белье трудно назвать подходящей одеждой для пасмурного эстонского декабря, зато как эффектно смотрится!

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