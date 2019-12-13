Сын Валерии попал во второе ДТП, едва выписавшись из больницы после первой аварии

Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, попал в новое ДТП, едва выписавшись из больницы после серьезной автомобильной аварии. Видео с места происшествия он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Это, конечно, смешно. Мы только что выписались из больницы и попали в еще одну аварию. Ничего страшного нет, но сам факт забавный», — сказал Шульгин.

Instagram @arseniy_shulgin

Судя по его словам и кадрам, Шульгин возвращался домой из столичной клиники на такси. Во время движения машину, в которой он находился, «протаранил в бок» другой автомобиль.