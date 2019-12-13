Сын Валерии попал во второе ДТП, едва выписавшись из больницы после первой аварии

Молодой человек снял видео на месте происшествия, в котором обеспокоенно сказал, что ему больше нельзя садиться за руль, пишет Пятый канал.
Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, попал в новое ДТП, едва выписавшись из больницы после серьезной автомобильной аварии. Видео с места происшествия он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Это, конечно, смешно. Мы только что выписались из больницы и попали в еще одну аварию. Ничего страшного нет, но сам факт забавный», — сказал Шульгин.
Судя по его словам и кадрам, Шульгин возвращался домой из столичной клиники на такси. Во время движения машину, в которой он находился, «протаранил в бок» другой автомобиль.
«Реально забавно, конечно. Что это такое? Что происходит? Может, больше вообще в машину просто нельзя садиться мне? Такая жесть, жду новое такси», — добавил сын Валерии.