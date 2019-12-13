Что же с ней теперь будет? Самая гламурная блондинка Эстонии осталась без работы на радио

Началось все с того, что в ноябре Бригитте из социальных сетей узнала о том, что ее возлюбленный изменил ей с другой блондинкой. Хунт незамедлительно рассталась с неверным молодым человеком и принялась за поиски нового жилья для себя.

Поиски, кстати, увенчались успехом - совсем скоро Бригитте сообщила фанатам о покупке первой квартиры, находящейся совсем близко к месту, где прошло ее детство.

Сегодня же, в своем блоге на канале TV3 девушка сообщила, что покидает должность ведущей радиостанции Power Hit Radio. Такое решение она приняла не за один день, а заявление об увольнении подписала еще две недели назад.

Я решила прекратить трудовые отношения с Power Hit Radio,

— коротко сообщила она, а потом рассказала об опыте, полученном на радио за минувшие три года.

Свое решение она объяснила тем, что она уже не получает от этой работы такого удовольствия как раньше, но добавила, что расстались с ней на доброй ноте.

Я решила, что пришло время двигаться дальше,

— объяснила девушка.

После стольких скандалов Хунт не знает, чего ждать от грядущего года, однако она уверена — переживать за нее не стоит, она сможет со всем справиться.

У меня есть несколько крутых идей, которые я планирую воплотить в жизнь в следующем году,

— поделилась Хунт.

Power Hit Radio в свою очередь сообщил о расставании с любимой ведущей в социальных сетях: