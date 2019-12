Что же с ней теперь будет? Самая гламурная блондинка Эстонии осталась без работы на радио

View this post on Instagram

Meie armas saatejuht Brigitte Susanne Hunt lahkub Power Hit Radiost ning läheb edasi uusi väljakutseid püüdma 🥰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Me täname väga teda oldud aja eest ja soovime talle palju edu oma unistuste täideviimiseks! 💫 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #brigittesusannehunt #pwr #radio