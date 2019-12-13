Многих жителей Пярну в новогоднюю ночь ждет неприятный сюрприз

Эта новость станет грустной лишь для тех, кто каждый год любит наслаждаться новогодним салютом. В этот раз пярнуские власти решили отказаться от этой бесполезной траты денег и направили финансы, сэкономленные на салюте, на дополнительное украшение города.
"Мы обсудили, есть ли альтернатива запуску в воздух тысяч евро и пришли к выводу, что лучше вложиться в световые украшения города, которые прослужат значительно дольше. К тому же, отказ от фейерверков - это хорошее решение с точки зрения экологии и безопасности", - сказал мэр города Ромек Козенкраниус, добавив, что Пярну - не первое самоуправление Пярнумаа, отказавшееся от салютов, но город хочет быть в этом вопросе примером для остальных, пишет Rus.err.ee.
Вдобавок к украшению центральных улиц и парков, а также елей на площади Независимости и на Центральной площади, в этом году в Пярну световые декорации были развешаны и в тех местах, где их не было в прошлые годы.
Перед рождественскими праздниками возле площади Независимости будет работать ярмарка, а также покажут световое представление.