Врач рассказала, кому стоит отказаться от картофеля и моркови

Картошка и морковка – неотъемлемая часть рациона каждой семьи. Эти овощи есть практически на каждом столе, любимы за универсальность и простоту в приготовлении. К сожалению, некоторые корнеплоды могут быть опасны для здоровья.
Какой вред могут причинить любимые корнеплоды, помогла разобраться российский врач-диетолог Елена Соломатина. В своем интервью «Вечерней Москве» Елена рассказала, что в сыром виде корнеплоды нельзя есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно, если они острые, как, например, редька.
Из-за большого содержания клетчатки овощи только усугубят течение болезни, могут усилить несварение, чувство дискомфорта и боли.
Эксперт рассказала об опасностях для больных диабетом картофеля и моркови. После термической обработки у них увеличивается гликемический индекс. Отведав печеной картошки или отварной моркови, человек получает негативные последствия – скачок уровня сахара в крови. Поэтому лучше морковь слегка пассировать: проблем со здоровьем не будет, а бета-каротин усвоится лучше.
Здоровым же людям овощи можно есть в любом виде. В запечённом картофеле много калия. Такое блюдо понижает давление, уменьшает отеки, улучшает работу сердца. Да и сырые корнеплоды не принесут никакого вреда, только пользу – помогут очищению организма и выводу токсинов и холестерина. Диетолог уточняет, что сырые овощи рекомендованы больным атеросклерозом.