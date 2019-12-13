Врач рассказала, кому стоит отказаться от картофеля и моркови

Какой вред могут причинить любимые корнеплоды, помогла разобраться российский врач-диетолог Елена Соломатина. В своем интервью «Вечерней Москве» Елена рассказала, что в сыром виде корнеплоды нельзя есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно, если они острые, как, например, редька.

Из-за большого содержания клетчатки овощи только усугубят течение болезни, могут усилить несварение, чувство дискомфорта и боли.

Эксперт рассказала об опасностях для больных диабетом картофеля и моркови. После термической обработки у них увеличивается гликемический индекс. Отведав печеной картошки или отварной моркови, человек получает негативные последствия – скачок уровня сахара в крови. Поэтому лучше морковь слегка пассировать: проблем со здоровьем не будет, а бета-каротин усвоится лучше.