Зачем индусы делают точку на лбу

Красная метка носит специальное название — бинди. Это одна из разновидностей тилаки, священного знака, который индусы часто наносят на лицо. В переводе с санскрита бинди означает точка или капля. Рисуется эта метка между бровей в том месте, где, согласно индуизму, находится третий глаз. Наносится с помощью специального порошка красного цвета — синдура, который изготавливают из киновари или свинцового сурика.

Красная точка на лбу женщины указывает на то, что она исповедует индуизм и является замужней. Также замужняя индуска должна покрывать синдуром пробор в волосах. Во время свадебной церемонии в присутствии гостей жених красит голову невесты порошком и произносит слова благословения.

Есть и другие значения бинди. В соответствии с тантрическими учениями, этот знак символизирует скрытую мудрость, так как в этой области расположен третий глаз или глаз Шивы. Также считается, что бинди защищает женщину от злых духов и дурного глаза. Еще по цвету бинди можно определить принадлежность к той или иной касте. Так, женщины из касты кшатриев рисовали на лбу точки черного цвета, а из касты брахманов — красные. Желтая бинди может иметь два значения — либо его обладательница овдовела, либо ее семья пребывает в трауре.

Все тилаки наносятся исключительно в особых случаях. Например, после победы на войне, при приеме важных гостей и коронации. В последних двух случаях используется раджа-тилака, которая представляет собой красную вертикальную линию на лбу.