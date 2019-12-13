Эти четыре продукта вызывают неприятный запах вашего тела

Однако есть ряд продуктов питания, которые еще больше усугубляют ситуацию, делая запах пота просто невыносимым. Рассказываем, от какой еды лучше отказаться, чтобы избавиться от неприятных ароматов тела.

1. Помидоры

Взаимосвязь между помидорами и неприятным запахом тела впервые заметил британский ученый Чарльз Стюарт. Он установил, что содержащиеся в составе этого растения каротиноды и терпены влияют таким образом, что человек начинает пахнуть стеблями томата. Конечно, умеренное употребление этого продукта останется практически незамеченным, а вот если налегать на помидоры, то окружающие вполне могут почувствовать этот аромат.

2. Рыба

В составе рыбы содержится вещество триметиламин, которое в норме должно расщепляться в организме человека с помощью специального фермента. Однако у некоторых людей этот фермент неактивен, и из-за этого после поедания рыбы он начинает неприятно пахнуть. Медики даже назвали это болезнью — триметиламинурией. Примечательно, что сам больной обычно не чувствует своего аромата, чего не скажешь об окружающих.

3. Капуста

Многие сорта капусты являются богатым источником серы. Поэтому любители этого продукта часто страдают от появления характерного запаха от тела. Кроме того, капуста часто вызывает вздутие живота и метеоризм. Поэтому употреблять в пищу капусту стоит очень осторожно.

4. Спаржа