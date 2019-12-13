Как рэпер с Украины переехал в Таллинн и покорил женские сердца посетительниц ночных клубов

Артист в Эстонии живет уже четыре года, за это время выучил некоторые эстонские слова, но вообще языки даются ему трудно. О том, как приняли рэпера в нашей стране и сколько денег он потратил на переезд, узнаете уже через несколько мгновений. Также мы зададим артисту несколько каверзных вопросов. Какое самое высокое здание в Таллинне? Что эстонцы имеют в виду, когда говорят слово «trahv». Также в конце выпуска вы услышите одно известное музыкальное произведение в исполнении MC Yugo.