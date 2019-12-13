Крис Дженнер подарила 85-летней матери ботокс на Рождество

64-летняя знаменитость приняла участие в съемках рекламы компании Botox Cosmetic. «А кто не любит ботокс? Для меня это потрясающий опыт. Если подходить к делу ответственно, под присмотром врача — он сработает. Я пользуюсь им уже очень давно», — призналась 64-летняя Дженнер журналистам после съемок.

Женщина добавила, что надеется быть такой же здоровой и активной, как ее мать, когда достигнет такого же возраста. «Она — само веселье. Я обязательно подарю ей сертификат на ботокс», — заключила мать сестер Кардашьян.

Поклонники раскритиковали выбор ботокса в качестве подарка для матери. «Отдала бы лучше деньги бездомным, голодающим, тем, кто в нужде. Ботокс? Серьезно?», «Если бы мне кто-то подарил ботокс, я была бы очень оскорблена! Хотя в мире Крис это вполне нормально» — высказались они в соцсетях.