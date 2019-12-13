Изуродованная пластикой 47-летняя Елена Корикова попала на видео

Известная российская актриса 47-летняя Елена Корикова разочаровала подписчиков своего Instagram странными изменениями во внешности, сделавшими ее совсем неузнаваемой.
Звезда «Бедной Насти» разместила в своем Instagram короткие видео, на которых она веселится и подпевает за рулем машины. Многие пользователи отметили, что красотка совсем перестала походить на себя.
Так, у Кориковой явно увеличились в размерах губы. Скулы явно были обработаны филлерами, и другие части лица «повидали» немалое количество ботокса. В итоге кожа ее лица стала выглядеть натянутой и раздутой так, что лицо утратило былую красоту и стало выглядеть искусственным.
Многие пользователи в комментариях заявили, что не могут смотреть на лицо Кориковой, изуродовавшей себя «уколами красоты».
Напомним, что минувшим летом Елена Корикова снова вышла замуж. Этот брак стал для нее уже третьим. Личность супруга актриса не раскрывает, пишет Topnews.