Изуродованная пластикой 47-летняя Елена Корикова попала на видео

Звезда «Бедной Насти» разместила в своем Instagram короткие видео, на которых она веселится и подпевает за рулем машины. Многие пользователи отметили, что красотка совсем перестала походить на себя.

Так, у Кориковой явно увеличились в размерах губы. Скулы явно были обработаны филлерами, и другие части лица «повидали» немалое количество ботокса. В итоге кожа ее лица стала выглядеть натянутой и раздутой так, что лицо утратило былую красоту и стало выглядеть искусственным.

Многие пользователи в комментариях заявили, что не могут смотреть на лицо Кориковой, изуродовавшей себя «уколами красоты».