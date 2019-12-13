Страдающий от тяжелой болезни 81-летний Вячеслав Зайцев появился на публике

В последнее время модельер Вячеслав Зайцев редко появляется на публике. 81-летний мэтр страдает от болезни Паркинсона. Из-за тяжелого заболевания Вячеслав Михайлович с трудом передвигается и говорит.

Каждый его выход в свет – огромная радость для поклонников. 12 декабря знаменитый модельер сделал публике сюрприз и появился на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой.

Зайцев стал главным героем вечера. Выглядел кутюрье великолепно. Для выхода в свет он выбрал черный костюм, роскошную шляпу и огромный медальон в тон наряду, элегантная трость не только помогала модельеру передвигаться, но и добавила его образу элегантности.

Среди гостей Зайцев произвёл настоящий фурор, каждый хотел с ним поговорить и сфотографироваться, а журналисты в ожидании интервью выстроились в очередь. Хоть модельер и отвечал так тихо, что его едва можно было расслышать, публика была в восторге от общения.

Несмотря на болезнь, еще в прошлом году Вячеслав Зайцев путешествовал по России, был частым гостем модных показов, организовывал выставки. Но недуг стал прогрессировать. Сейчас врачи стараются замедлить развитие болезни модельера, а родственники - сын, внучка и бывшая жена - облегчить ему жизнь.