Как знаки Зодиака «отжигают» на новогодних корпоративах, и кто точно опозорится

Совсем скоро наступит Новый год, полным ходом идет подготовка к праздничным корпоративам. Однако астрологи утверждают — некоторым сотрудникам лучше остаться дома, потому что не все знаки зодиака созданы для шумных компаний, пишет Lisa.ru.

Овен

Представители этого знака приходят на тусовку, чтобы хорошо поесть и выпить. Буквально через пару часов после начала торжества Овны становятся готовы к любым приключениям. Алкоголь действует на них так, что они совершенно перестают чувствовать страх и ответственность за что-либо. Утром им даже не стыдно, но не из-за отсутствия совести, а потому что они просто ничего не помнят.

Телец

Либо вообще откажутся идти на корпоратив, либо не будут на нем пить. Дело в том, что под воздействием спиртного представители данного знака Зодиака полностью теряют контроль над собой. Вытворять всякие ужасы и позориться перед начальством Тельцам не очень хочется. С абсолютной уверенностью можно сказать — они чинно попрощаются с коллегами, приедут домой и уж там-то уйдут в настоящий отрыв.

Близнецы

Настоящие массовики-затейники. Благодаря им напьются даже те, кто до этого вообще не брал в рот ни капли. Эти ребята организуют для коллег дикие пляски и самые безбашенные конкурсы. Опасаться стоит только одного — из-за Близнецов светский вечер может плавно перетечь в несколько дней настоящего разгула. Однако в этом есть свои плюсы — будет, что вспомнить.

Рак

Представители этого знака Зодиака приходят на праздник, чтобы покрасоваться в своем идеальном наряде и… подсматривать за коллегами. Они будут внимательно наблюдать за тем, кто и как себя ведет. Будут вести подсчет выпитого и съеденного. Им доставит удовольствие следить за общим порядком и обнаружить, как кто-то из сотрудников опозорился в пьяном угаре.

Лев

Праздник обойдет этих карьеристов стороной. Во время всеобщего веселья Львы предпочитают решать рабочие вопросы и налаживать деловые связи. Весь вечер представители этого знака будут находиться либо рядом с руководством, либо строя заговоры против него. Пить они будут только для вида. Домой Львы уедут довольными собой, ведь будут уверены — повышение уже не за горами.

Дева

Коллегам придется приложить усилие, чтобы уговорить Дев прийти на новогодний корпоратив. Согласившись, представители этого знака поначалу будут только угнетать атмосферу вечера, сидя тихонько в уголке. Однако буквально через час после начала Девы ворвутся в шумную компанию и начнут исполнять такие кульбиты, что помнить их будут долгие годы. И им совсем не будет стыдно за канкан, исполненный на столе у директора. Просто они считают себя идеальными сотрудниками, и уверены — их никогда не уволят.

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