Кэти Перри, Джастин Бибер, Эд Ширан и другие: YouTube составил рейтинг самых популярных клипов десятилетия

В преддверии нового, 2020 года YouTube решил подвести итоги минувшего десятилетия. Накануне на видеоплатформе был опубликован рейтинг самых популярных музыкальных клипов, вышедших в период с 2010 по 2019 год. Первое место в списке занимает клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, который был опубликован в январе 2017 года, пишет Сплетник.