Кэти Перри, Джастин Бибер, Эд Ширан и другие: YouTube составил рейтинг самых популярных клипов десятилетия

В преддверии нового, 2020 года YouTube решил подвести итоги минувшего десятилетия. Накануне на видеоплатформе был опубликован рейтинг самых популярных музыкальных клипов, вышедших в период с 2010 по 2019 год. Первое место в списке занимает клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, который был опубликован в январе 2017 года, пишет Сплетник.
Вторую строчку занял Эд Ширан с роликом на песню Shape of You — его же видео на композицию Thinking Out Loud занимает десятое место в рейтинге. В списке также есть видеоклипы Джастина Бибера на песню Sorry (шестое место), Кэти Перри на песню Roar (восьмая строчка), группы Maroon 5 на песню Sugar (седьмая позиция) и многие другие.
Топ-10 самых популярных клипов 2010-х на YouTube:
1. Луис Фонси и Дэдди Янки — Despacito
2. Эд Ширан — Shape of You
3. Wiz Khalifa ft. Charlie Puth — See You Again
4. Марк Ронсон и Бруно Марс — Uptown Funk
5. PSY — Gangnam Style
6. Джастин Бибер — Sorry
7. Maroon 5 — Sugar
8. Кэти Перри — Roar
9. OneRepublic — Counting Stars
10. Эд Ширан — Thinking Out Loud