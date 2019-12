Кэти Перри, Джастин Бибер, Эд Ширан и другие: YouTube составил рейтинг самых популярных клипов десятилетия

Вторую строчку занял Эд Ширан с роликом на песню Shape of You — его же видео на композицию Thinking Out Loud занимает десятое место в рейтинге. В списке также есть видеоклипы Джастина Бибера на песню Sorry (шестое место), Кэти Перри на песню Roar (восьмая строчка), группы Maroon 5 на песню Sugar (седьмая позиция) и многие другие.