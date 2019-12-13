Пт, 13.12.2019
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Кэти Перри, Джастин Бибер, Эд Ширан и другие: YouTube составил рейтинг самых популярных клипов десятилетия

Кэти Перри

ФОТО: ROBYN BECK/AFP

В преддверии нового, 2020 года YouTube решил подвести итоги минувшего десятилетия. Накануне на видеоплатформе был опубликован рейтинг самых популярных музыкальных клипов, вышедших в период с 2010 по 2019 год. Первое место в списке занимает клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, который был опубликован в январе 2017 года, пишет Сплетник.

Вторую строчку занял Эд Ширан с роликом на песню Shape of You — его же видео на композицию Thinking Out Loud занимает десятое место в рейтинге. В списке также есть видеоклипы Джастина Бибера на песню Sorry (шестое место), Кэти Перри на песню Roar (восьмая строчка), группы Maroon 5 на песню Sugar (седьмая позиция) и многие другие.

Топ-10 самых популярных клипов 2010-х на YouTube:

1. Луис Фонси и Дэдди Янки — Despacito

2. Эд Ширан — Shape of You

3. Wiz Khalifa ft. Charlie Puth — See You Again

4. Марк Ронсон и Бруно Марс — Uptown Funk

5. PSY — Gangnam Style

6. Джастин Бибер — Sorry

7. Maroon 5 — Sugar

8. Кэти Перри — Roar

9. OneRepublic — Counting Stars

10. Эд Ширан — Thinking Out Loud

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