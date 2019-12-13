Пт, 13.12.2019
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Российская невеста эстонского рэпера Томми Кэша сильно удивила Сеть этим снимком

Катя Кищук

ФОТО: Скриншот с Instagram

Катя Кищук опубликовала в соцсети архивный снимок в честь своего 26-летия, пишет Пятый канал.

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала свою детскую фотографию, чем приятно удивила поклонников. Поводом стало день рождение артистки, которой 13 декабря исполнилось 26 лет.

В кадре будущая звезда позирует с растрепанными волосами, направив свой взгляд в камеру. Снимок исполнительница разместила в своем Instagram-аккаунте.

«Именинница», — подписала пост звезда.

Маленькая Катя Кищук

ФОТО: Instagram

Фанаты пришли в восхищение от огромных голубых глаз Кищук и буквально засыпали ее комплиментами и поздравлениями в комментариях.

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