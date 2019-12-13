Российская невеста эстонского рэпера Томми Кэша сильно удивила Сеть этим снимком

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала свою детскую фотографию, чем приятно удивила поклонников. Поводом стало день рождение артистки, которой 13 декабря исполнилось 26 лет.

В кадре будущая звезда позирует с растрепанными волосами, направив свой взгляд в камеру. Снимок исполнительница разместила в своем Instagram-аккаунте.

«Именинница», — подписала пост звезда.

Маленькая Катя Кищук ФОТО: Instagram