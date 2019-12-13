«Где взять такую талию?» Ольга Орлова восхитила поклонников стройной фигурой

42-летняя певица и ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова продолжает восхищать поклонников. В этот раз она поделилась снимком с яхты, пишут Дни.ру.
Купаясь в лучах яркого солнца, знаменитость показала себя во всей красе. На ней синий купальник-бикини, контрастирующий с загорелой кожей. Образ дополняют развевающиеся на ветру волосы и стильные очки. Певица позирует за штурвалом белоснежной яхты, наслаждаясь красотами локации.
Доброе утро! P. S. Это когда ты уже в Москве, но осталась куча фоток с моря,
– написала Ольга Орлова на своей странице в соцсети Instagram.
Поклонники пришли в восторг. Многие заметили, что звезда экрана выглядит роскошно. Пользователи оценили фигуру знаменитости. За сутки публикация набрала более 28 тысяч лайков, а комплиментов в комментариях не счесть.
"Олечка-Дюймовочка! Без лишних слов – красотка!" ,"Какая фигура! Куколка!", "Купальник, фигура", "Прекрасна", "Такая красавица!", "Где взять такую талию? Фигура выше всех похвал", "Фигура", – высказались комментаторы.