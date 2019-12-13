«Где взять такую талию?» Ольга Орлова восхитила поклонников стройной фигурой

Купаясь в лучах яркого солнца, знаменитость показала себя во всей красе. На ней синий купальник-бикини, контрастирующий с загорелой кожей. Образ дополняют развевающиеся на ветру волосы и стильные очки. Певица позирует за штурвалом белоснежной яхты, наслаждаясь красотами локации.

Доброе утро! P. S. Это когда ты уже в Москве, но осталась куча фоток с моря,

– написала Ольга Орлова на своей странице в соцсети Instagram.

Поклонники пришли в восторг. Многие заметили, что звезда экрана выглядит роскошно. Пользователи оценили фигуру знаменитости. За сутки публикация набрала более 28 тысяч лайков, а комплиментов в комментариях не счесть.