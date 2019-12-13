Андрей Губин возвращается на сцену

Андрей Губин перестал выступать в середине 2000-х из-за проблем со здоровьем. Теперь же музыкант готов показать зрителям материал, над которым работал все эти годы. Продюсер, сотрудничающий с исполнителем, уверен, что гастрольный тур не за горами, пишет Стархит.
В 90-е не было более популярного певца, чем Андрей Губин. Его альбомы раскупались миллионными тиражами, а плакаты артиста висели в комнатах у многих девочек-подростков. Сейчас Андрею 45 лет, и он давно не общается с журналистами. После того как музыканту поставили диагноз — левосторонняя прозопалгия лица, ему стало сложно работать: из-за постоянных болей и спазмов он оставил эстраду.
Несколько дней назад саундпродюсер Тарас Ващишин опубликовал фото с Губиным в студии.
У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется,
— сообщил друг певца.
Новость воодушевила поклонников, которые уже и не надеялись увидеть кумира на сцене. Как оказалось, артист действительно готовит несколько творческих сюрпризов.
У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится,
— рассказал Тарас «СтарХиту».
За время отсутствия у Губина скопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты. На вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать гастрольного тура, Ващишин ответил уклончиво: «Должно быть все: и песни, и тур, но пока это все, что я могу рассказать».