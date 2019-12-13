Андрей Губин возвращается на сцену

В 90-е не было более популярного певца, чем Андрей Губин. Его альбомы раскупались миллионными тиражами, а плакаты артиста висели в комнатах у многих девочек-подростков. Сейчас Андрею 45 лет, и он давно не общается с журналистами. После того как музыканту поставили диагноз — левосторонняя прозопалгия лица, ему стало сложно работать: из-за постоянных болей и спазмов он оставил эстраду.

Несколько дней назад саундпродюсер Тарас Ващишин опубликовал фото с Губиным в студии.

У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется,

— сообщил друг певца.

Новость воодушевила поклонников, которые уже и не надеялись увидеть кумира на сцене. Как оказалось, артист действительно готовит несколько творческих сюрпризов.

У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится,

— рассказал Тарас «СтарХиту».