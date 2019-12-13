Неожиданно! У дочери известной эстонской гадалки обнаружились сверхъестественные способности

Девушка, по ее словам, в возрасте шести лет поняла, что она воспринимает этот мир по-иному, не так как ее друзья. «Раскладывать карты начала в 15 лет, тогда поняла, что предвижу худшие моменты жизни», - передает портал Uudised.tv3.ee со ссылкой на Kroonika.

Особенно мощные предсказания на картах ее дочь Мэрили начала делать, по словам именитой матери-гадалки, полтора года назад. «Смотрела на карты, которые мне не говорили ни слова, но с дочерью общалась свободно. Мерили дана хорошая интуиция и дар, которого я иногда даже боюсь», - рассказывает Кристи Тиммер.

Сама же Тиммер объявила на всю страну о своих сверхспособностях после общения с эстонское ведьмой Мэрилин Керро.