Пять продуктов, которые нельзя употреблять с молоком

Правила употребления молока

Выпивать стаканчик этого напитка рекомендуется в утреннее или вечернее время (то есть после пробуждения или перед сном). В остальное время оно может создать помехи для нормального пищеварения. Пить его необходимо в теплом виде и без других видов пищи, как моно продукт. Хотя некоторые растения (фенхель, корица, кардамон, куркума, имбирь, мускатный орех) усиливают его полезные свойства, поэтому добавляются в стакан в небольшом количестве.

Но есть продукты, которые нельзя употреблять с молоком категорически. Игнорирование данного правила может привести к серьезным отравлениям и даже к летальному исходу. Их перечень будет рассмотрен далее.

Какие продукты нельзя сочетать с молоком

Есть несколько видов пищи, которые несовместимы с молочными продуктами.

Газировка

Газированные напитки не полезны сами по себе. А в тандеме с молоком они дают предсказуемую, но все же удивительную реакцию. В желудке человека, потребившего эту «адскую смесь», происходит что-то наподобие мини-взрыва. В итоге «экспериментатор» пострадает от отрыжки, тяжести в животе и острых болей. Причем длиться весь этот ужас будет несколько часов!

Дыня

Дыня сама по себе является продуктом, который нужно есть отдельно, ни с чем не смешивать. А если съесть ее вместе с молоком, можно получить слабительный эффект. То же самое произойдет при поедании этой бахчи вместе с кефиром или йогуртом.

Сельдь

Это запретное сочетание известно нам еще с детства. Хотя на практике каждый желудок реагирует на него индивидуально. Но людей, с организмом которых после употребления этой смеси ничего не происходит, крайне мало. Обычно все заканчивается брожением в желудке или серьезным отравлением. Селедка окисляет молоко, и оно моментально сворачивается.

Соленый огурец

Это практически тот же случай, что и с селедкой. Уксус окисляет молоко, и впоследствии оно сворачивается, превращая желудок в мини-ракету, где с незавидной регулярностью начинают происходить взрывы.

Слива

Еще одно нежелательное сочетание, которое может привести не только к вздутию, но и к диарее, причем затяжной. Поэтому в августе, когда в садах полно слив, употребление молока следует ограничить.