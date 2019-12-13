Пт, 13.12.2019
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Эстонская актриса Кристель Ааслайд сделала невозможное: она снялась в «невидимой» одежде

Кристель Ааслайд

ФОТО: Sander Ilvest

Актер и певица Кристел Ааслайд (30 лет) опубликовала в социальных сетях хитрую фотографию  - она снялась в невидимой одежде, пишет Elu24.

 Ааслайд, на которой минимум одежды, которая практически не видна, позирует около ванны. «Мне король прислал эту одежду. Если вы ее не видите... сами знаете сказку», - подписала актриса фотографию. Она также намекнула, что еще до Рождества хочет стать подругой короля.

Многие поклонники пожелали удачи и положительно отреагировали на пост актрисы, но нашелся и тот, кто был возмущены тем, что Кристель взяла подарок от незнакомца. Кристель ответила, что только от незнакомых людей и можно принимать одежду в подарок.

Кристель Ааслайд

ФОТО: Instagram

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