Эстонская актриса Кристель Ааслайд сделала невозможное: она снялась в «невидимой» одежде

Ааслайд, на которой минимум одежды, которая практически не видна, позирует около ванны. «Мне король прислал эту одежду. Если вы ее не видите... сами знаете сказку», - подписала актриса фотографию. Она также намекнула, что еще до Рождества хочет стать подругой короля.