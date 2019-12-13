Помолодевшую Бабкину сравнили с пластмассовым младенцем

Подобное преображение понравилось не всем. Так, некоторые комментирующие заявили, что Бабкина изменилась до неузнаваемости.

Не оценила преображения и Лена Миро. Блогер уверенно заявила – у Надежды Георгиевны «фотошоп головного мозга». Миро заявила, что наблюдает не просто изменения во внешности, а «омоложение до состояния пластмассового младенца». Подобные вещи, утверждает Миро, говорят лишь об одном – человек всячески избегает своего возраста и боится признавать, что неуверен в себе.

«Очевидная пластика и фотошоп - это явное признание в том, что ты бежишь от своего возраста. И не просто бежишь, а бежишь в страхе. Это удел людей недалеких и так и не научившихся себя любить. Если в 70 лет ты боишься собственных морщин, то что-то ты явно сделала в своей жизни не так», - отчеканила она.

Миро призвала своих подписчиц любить себя. Блогер уверена – после того, как у женщины появится понимание своей реальной ценности, ей не нужны будут ни косметологи, ни признание мужчин, ни чужие комплименты, пишет teleprogramma.pro.